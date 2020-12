De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een illegaal bedrijfsfeest in het Limburgse Sittard beëindigd, meldt een wijkagent op Instagram. Op het feest waren meer dan 25 mensen aanwezig.

Volgens de wijkagent hadden de mensen zich verstopt voor de politie. "De groep was verder rustig en meewerkend, maar had geen begrip voor ons optreden", aldus de agent.



Het is vanwege het coronavirus niet toegestaan om dergelijke feesten te organiseren.