Het kabinet gaat via een 'decemberspecial' van de 'Alleen samen'-campagne extra aandacht vragen voor het belang van drukte vermijden en afstand houden tijdens de feestdagen, meldt de Rijksoverheid. De komende weken zijn twee tv-commercials te zien.

"Winkelen in de aanloop naar de feestdagen is dit jaar anders dan anders. Mensen worden opgeroepen om doelgericht en alleen te winkelen. Ook wordt hen gevraagd vooral inkopen te doen bij winkels dicht bij huis en om ook eens een keer op een doordeweekse dag te gaan in plaats van in het weekend. Zo kunnen we samen drukte vermijden en besmettingen voorkomen", aldus de Rijksoverheid.

Naast de commercials op radio en tv worden ook onder meer sociale media, websites en nieuwsbrieven ingezet.