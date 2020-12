De burgemeester van Berlijn, Michael Müller, verwacht dat er een strenge lockdown van drie weken komt in heel Duitsland vanwege de stijging van het aantal positieve tests. Hij is vandaag de voorzitter van een ministersconferentie van de zestien deelstaten over de bestrijding van het coronavirus.

Volgens Müller moet de detailhandel voor een groot deel dicht. Hij vindt winkelende mensen een groot besmettingsgevaar. Müller wil daarom dat de lockdown voor de kerstdagen, op 20 december, ingaat en niet, zoals in de Duitse politiek eerder werd gesuggereerd, na de Kerst. De sociaaldemocratische burgemeester wil een nationale lockdown en verwacht van deelstaten met lage besmettingscijfers dat ze ook meedoen, omdat er sprake zou zijn van een nationale crisis.



In de Bondsrepubliek bepalen de deelstaten vooral zelf hoe ze het virus bestrijden. Het leidt vaak tot onenigheid en veel verschillende maatregelen. De deelstaat Baden-Württemberg wil bijvoorbeeld op eigen houtje met ingang van maandag al strenge beperkingen opleggen aan de bevolking, zoals een nachtelijk uitgaansverbod.