Uit een Kamerbrief van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) blijkt dat het gros van de Nederlanders die afreizen naar een risicogebied, bij terugkomst in Nederland de quarantaineregels niet naleeft. Ruim 70 procent van de reizigers zou vervroegd het huis verlaten.

68 procent van de Nederlanders zou niet in zelfquarantaine gaan als zij klachten ervaren, terwijl ruim de helft ook naar buiten blijft gaan als een huisgenoot klachten heeft. Dat aandeel neemt af naar zo'n 34,5 procent als de huisgenoot een positieve testuitslag ontvangt. Ten slotte leven ruim vier op de tien Nederlanders de quarantaineregels niet na als zij door de GGD worden gewezen op een coronabesmetting in hun omgeving.



De bevindingen komen overeen met uitkomsten van gedragsonderzoek van het RIVM, waaruit bleek dat coronamaatregelen niet altijd even goed worden nageleefd.