De regeling voor de zorgbonus zal volgend jaar afwijken van die van dit jaar. Het kabinet wil voorkomen dat het budget net als dit jaar fors wordt overschreden, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer.

De bonus was bedoeld als blijk van waardering voor mensen in de zorg en welzijn die zich bijzonder hebben ingezet tijdens de coronacrisis. Voor dit jaar is voor bijna iedere zorgprofessional een bonus aangevraagd. "Dat was niet de bedoeling", aldus De Jonge.



Dit jaar kost de bonus de schatkist 2,2 miljard euro. De zorgmedewerkers krijgen 1.000 euro netto. Volgend jaar krijgen ze nog eens de helft als bonus. Daar is 720 miljoen euro voor vrijgemaakt. De totale kosten komen neer op een bedrag van ruim 200 euro per volwassen Nederlander, aldus de bewindsman.



"Mede met het oog op de forse overschrijding in 2020 hecht ik eraan om de blijk van waardering voor 2021 zo vorm te geven dat deze past binnen de gereserveerde 720 miljoen." Daarover komt in februari meer duidelijkheid.