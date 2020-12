Op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vannacht weer een einde gemaakt aan illegale feestjes. Op een huisfeest aan de Spoorstraat in Den Helder met zo'n vijftig gasten is een politieman mishandeld. Hij werd geslagen toen hij gegevens van een van de feestgangers wilde noteren en is vervolgens omvergelopen door vluchtende aanwezigen. Tegen de bewoner is proces-verbaal opgemaakt, aldus de politie.

Ook in Delft werd een eind gemaakt aan een illegaal feest met enkele honderden jongeren. Zo'n honderd feestgangers op de Rotterdamseweg werden beboet. Enkele jongeren vluchtten weg naar een nabijgelegen bouwterrein, waardoor zij naast hun coronaboete ook een bekeuring kregen voor het overtreden van het toegangsverbod van de bouwplaats. In totaal werden zeven mensen aangehouden: omdat ze op verboden terrein waren, zich niet konden identificeren en één persoon vanwege belediging van de politie.



In Diemen had de politie de plannen voor een illegaal feest op tijd in de smiezen. Tientallen mensen die naar de Stammerhoeve kwamen, konden door de aanwezigheid van agenten meteen onverrichter zaken huiswaarts.