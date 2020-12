De werkgroep-Depla, die sociale gevolgen van het coronavirus voor jongeren in kaart brengt, roept gemeenten op 'coronaproof' activiteiten voor jongeren te organiseren.

"Het offer dat jongeren brengen door de coronamaatregelen is groot, terwijl het medisch risico dat zij lopen klein is. We moeten de gevolgen van de maatregelen voor jongeren niet onderschatten. Dus neem ze serieus en bied hen perspectief", aldus Paul Depla, burgemeester van Breda en voorzitter van de werkgroep.

Volgens de werkgroep zijn er genoeg mogelijkheden voor activiteiten in coronatijd. Als voorbeeld noemt ze Breda, waar een digitale pubquiz wordt georganiseerd, en de opening van een 'selfiemuseum' in een leegstaand pand in Venray.

De werkgroep vraagt gemeenten op korte termijn met jongeren in gesprek te gaan over welke mogelijkheden er zijn.