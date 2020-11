De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een feest met zo'n zeventig jongeren in het Zuid-Hollandse Maasdijk opgebroken.

De jongeren hielden volgens de politie "op geen enkele manier" 1,5 meter afstand van elkaar.



De agenten waren afgekomen op een melding van geluidsoverlast. Het feest in een bedrijfspand in het dorp is meteen beëindigd en alle aanwezigen kregen een bekeuring.