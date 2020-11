De Britse overheid gaat vanaf januari vier maanden lang gratis vitamine D-supplementen uitdelen aan kwetsbare groepen in Engeland, laat het ministerie van Volksgezondheid weten volgens The Guardian. De supplementen gaan naar bewoners van verpleeghuizen en mensen die geregistreerd staan als zeer kwetsbaar.

De supplementen worden uitgedeeld om mensen "in algemene zin" gezond te houden en de druk op de nationale gezondheidszorg (NHS) te verlagen, zegt staatssecretaris van Volksgezondheid Matt Hancock. Hij heeft ook Britse gezondheidsautoriteiten de opdracht gegeven om opnieuw te kijken naar bestaand onderzoek naar de link tussen vitamine D en COVID-19.



Vitamine D wordt normaal aangemaakt door zonlicht, maar bij veel mensen ontstaan tekorten in de wintermaanden. Deze worden verergerd door het extra binnenblijven tijdens de lockdown. Er zijn meerdere onderzoeken die een verband aantonen tussen vitamine D-tekort en ernstige COVID-19. Maar of (extra) vitamine D ook kan helpen voorkomen dat mensen ziek worden van het coronavirus, is nog onduidelijk.