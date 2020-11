De Franse skigebieden, die ook bij Nederlanders zeer populair zijn, mogen door de coronacrisis niet voor de kerstvakantie heropenen. Volgens de Franse president Emmanuel Macron is een start van het wintersportseizoen in januari waarschijnlijker.

In een tv-toespraak over versoepeling van de coronamaatregelen zei Macron dat de risico's van het coronavirus het "onmogelijk" maken om de wintersport snel te laten hervatten. De Franse president zei dat hij met zijn Europese partners gaat overleggen om de begindata voor het winterseizoen te coördineren.



Het heeft de voorkeur om een ​​heropening van de gebieden in januari te plannen, maar alleen als de omstandigheden gunstig zijn, aldus Macron. Hij beloofde begin december met nieuwe informatie te komen.



Sommige regio's in de Franse Alpen zijn op dit moment coronabrandhaarden. Gezondheidsautoriteiten waarschuwden al dat ziekenhuizen daar snel helemaal vol kunnen raken met massa's skiërs uit Frankrijk en het buitenland. Frankrijk telt in totaal 350 skigebieden met in het hoogseizoen 120.000 medewerkers. De wintersport brengt jaarlijks naar schatting 10 miljard euro op.