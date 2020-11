Spanje begint in januari met een grootschalig programma om de bevolking in te enten met een vaccin tegen het coronavirus, dat heeft de Spaanse premier Pedro Sánchez zondag aangekondigd.

Een "zeer substantieel deel" van de 47 miljoen Spanjaarden kan volgens de premier in het eerste kwartaal van 2021 worden ingeënt, schrijft de Spaanse krant El País.



Er komen zeker dertienduizend vaccinatiepunten in Spanje. Ook gaat Spanje meer medisch personeel aannemen om het zorgsysteem te versterken, beloofde Sánchez. "We hebben een aantal moeilijke maanden voor de boeg, maar de routekaart is getekend", besloot hij.



In Spanje zijn meer dan 46.000 mensen overleden aan het virus, waarmee het land wereldwijd een negende plek inneemt.