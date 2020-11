Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, zegt vandaag in het AD dat het goed zou zijn als er de komende jaarwisseling kleinschalige activiteiten voor jongeren worden georganiseerd. Anders wordt het volgens hem "een hele forse uitdaging" om de veiligheid te garanderen.

"Als er toch iets gebeurt, dan liever geregisseerd en onder begeleiding van een jongerenwerker, de wijkagent of iemand van de gemeente", aldus Bruls. "Als mensen bingo buiten willen doen of wat willen zingen, dan laat ik dat aan hen over. Maar het moet kleinschalig zijn."