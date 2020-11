De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben de afgelopen maanden scherp gekeken naar zeventig producenten van desinfectiemiddelen. Zestien makers kregen een waarschuwing, één fabrikant kreeg een dwangsom opgelegd.

Door de coronapandemie ontstond een grote vraag naar middelen zoals handalcohol. Dankzij tijdelijke vrijstellingen van het kabinet konden nieuwe bedrijven relatief makkelijk in dat gat in de markt springen. Zo begonnen een ijsfabriek en een aantal drankproducenten dit jaar met het maken van de middelen.



Volgens de inspectie was het maken van desinfectiemiddelen voor veel bedrijven nieuw. Hierdoor stond bijvoorbeeld vaak onjuiste of onvolledige informatie op etiketten. Zo werd bijvoorbeeld vermeld dat het middel ook voor het ontsmetten van oppervlakten was, terwijl dat niet is toegestaan. In sommige producten zat soms ook veel te weinig alcohol.



De meeste fouten konden worden opgelost door het geven van een waarschuwing, waarna de producent verbeteringen doorvoerde, aldus de Inspectie.