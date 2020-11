Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers is kritisch op het kabinetsbesluit om de coronamaatregelen volgende week te versoepelen. Op NPO Radio 1 zei hij dat hij bezorgd is over het mogelijke effect.

"We hebben deze zomer gezien dat het aantal besmettingen toeneemt als mensen meer contact met elkaar hebben. Dus ik hoop dat we geleerd hebben van de zomer, want we gaan nu nog de moeilijke winterperiode in."

"De maand november en vooral de maand december staan bekend om de verkoudheidsvirussen. Dat wordt echt de kritieke periode, dus ik zou echt voorzichtig zijn op het moment", zegt Gommers, die ook de vaste expert is van het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert over coronamaatregelen.

Hij zegt dat het OMT het kabinet nog geen advies heeft gegeven over de versoepelingen, maar dat het kabinet ook besluiten kan nemen zonder advies van het OMT.