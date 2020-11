De Kinderpostzegelactie is dit jaar ondanks de coronacrisis goed voor een opbrengst van 7,6 miljoen euro. Zo'n 120.000 kinderen in het land hebben het geld ingezameld voor kinderen met een onveilige thuissituatie.

Vanwege het coronavirus werd de actie dit jaar iets anders vormgegeven. De deelnemers konden nog wel langs deuren dankzij een speciale verkoopbox die ze op de stoep konden zetten, zodat er 1,5 meter afstand gehouden kon worden. Ook konden ze dit jaar voor het eerst digitaal kinderpostzegels verkopen.



Pascal de Smit, directeur Stichting Kinderpostzegels, spreekt van een "fantastische opbrengst". "Zij hebben zich het lot van andere kinderen heel erg aangetrokken in coronatijd", zegt hij over de kinderen. "Dit hadden wij vooraf niet durven dromen. Ik ben ongelofelijk trots dat we dit samen voor elkaar gekregen hebben in deze moeilijke tijd."