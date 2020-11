De strategie van Donald Trumps campagneteam om rechtszaken aan te spannen om de uitkomst van de verkiezingsrace aan te vechten, is vooral bedoeld om Trump te helpen met zijn verlies om te gaan en om ervoor te zorgen dat zijn aanhang hem niet in de steek laat. Dat zeggen tien medewerkers van de president tegen persbureau AP.

De medewerkers willen anoniem blijven, omdat ze niet in het openbaar over de kwestie mogen spreken.



De medewerkers weten dat de rechtszaken hoogstens voor uitstel van het onvermijdelijke zullen zorgen. De rechtszaken zouden bedoeld zijn om Trump te helpen zijn verlies te verwerken en ervoor te zorgen dat zijn aanhang achter hem blijft staan.



Volgens Trump is hij de winnaar van de presidentsverkiezingen. In meerdere staten zou gefraudeerd zijn met de verkiezingsuitslag. Hij heeft tot nu toe geen bewijs geleverd voor zijn beweringen.