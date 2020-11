Wereldwijd zijn inmiddels meer dan 50 miljoen mensen positief getest op het coronavirus, blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins University. De teller staat nu op 50.270.396.

In slechts drie weken tijd is het aantal positieve tests met tien miljoen toegenomen. Gemiddeld werden er de afgelopen week 540.000 gevallen per dag geregistreerd. Alleen al in de Verenigde Staten werd de afgelopen 24 uur een recordaantal van 130.000 bevestigde besmettingen gemeld. Volgens NBC News hebben de Verenigde Staten daarmee de tien miljoen vastgestelde besmettingen bereikt.