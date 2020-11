Oud-president George W. Bush feliciteert Joe Biden met het ambt dat hij zelf van 2000 tot en met 2008 bekleedde. "Ik heb zojuist gesproken met de nieuw gekozen president en heb hem mijn hartelijke felicitaties overgebracht, alsmede mijn dank voor zijn patriottische toespraak van afgelopen nacht. Ik heb ook Kamala Harris gebeld om haar te feliciteren met haar historische verkiezing tot vicepresident", aldus Bush in een verklaring.

"Ik ken Joe Biden als een goede man, die nu de kans krijgt om ons land te verenigen en te leiden. Hij herhaalde tegen mij dat hij een president voor alle Amerikanen zal zijn. Ik heb hem, net als eerder presidenten Trump en Obama, mijn hulp aangeboden waar en wanneer ik die kan geven."

Bush laat zich in zijn verklaring ook uit over partijgenoot Donald Trump. "Hij heeft meer dan 70 miljoen stemmen gekregen, een buitengewone politieke prestatie. Ook die stemmen zullen gehoord worden. Het Amerikaanse volk kan erop vertrouwen dat deze verkiezingen eerlijk zijn verlopen, de integriteit intact is gebleven en de uitkomst helder is."