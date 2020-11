Aankomend president Joe Biden zal met zijn Duitse herders Champ en Major de traditie van huisdieren in het Witte Huis voortzetten. Major is daarmee eerste asielhond om over het tapijt van het Witte Huis te mogen draven, Champ daarentegen is een rashond.

Sinds de allereerste Amerikaanse president, George Washington, had de Commander in Chief een 'Witte Huisdier' met zich mee. Zo had president George W. Bush zijn internationaal bekende terriër Barney en beloofde Barack Obama zijn dochters een puppy om mee te nemen naar 1600 Pennsylvania Avenue. Donald Trump was de allereerste president zonder presidentieel huisdier.

Champ en Major werden niet alleen voorgegaan door honden: ook paarden, katten, vogels en zelfs tijgers en een hyena woonden in/om het Witte Huis. Zo had president William McKinley een papegaai die het volksliedje "Yankee Doodle" kon fluiten. Calvin Coolidge had (onder meer) een wasbeer die eigenlijk bedoeld was als Thanksgiving-gerecht, maar zijn familie besloot het dier te houden en er een boomhut voor te laten bouwen.