De Iraanse president Hassan Rouhani heeft laten weten bereid te zijn tot samenwerking met de Verenigde Staten, mits Joe Biden bereid is de fouten van zijn voorganger Donald Trump te corrigeren.

"Zodra Amerika terugkeert naar de internationale regelgeving, zal ook Iran zich aan zijn verplichtingen houden", laat Rouhani weten. "De strategie van Iran is een constructieve samenwerking met de wereld", zegt de Iraanse president zondag op de staatstelevisie.



Rouhani doelt met "het corrigeren van Trump's fouten" vooral op de terugkeer van de Verenigde Staten in het nucleaire akkoord van Wenen. Ook wil de Iraanse president dat Biden de sancties met betrekking tot olie-export opheft die Trump aan Iran oplegde. Die sancties hebben ervoor gezorgd dat het land in een zware economische crisis is beland, die verergerd wordt door de coronapandemie.