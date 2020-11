Dat president Trump de uitslag van de presidentsverkiezingen (nog) niet heeft geaccepteerd met een verliezerstoespraak, is wellicht onsportief te noemen, maar leidt niet tot bestuurlijke problemen.

"Een nederlaagspeech is de norm, maar niet verplicht", legt politiek analist Julian Zelizer uit op CNN. "Er zitten geen consequenties aan als hij dat niet doet."



De zogeheten concession speech was bij eerdere verliezend kandidaten een vanzelfsprekendheid om het land te verenigen, vervolgt hij. "Het zou nuttig doen als Trump dat ook zou doen. Gewoon verdergaan is niet altijd het beste pad."



De huidige president heeft alleen nog via Twitter en een persverklaring op zijn verlies gereageerd. In beide zei hij niets nieuws, maar bleef hij net als de afgelopen dagen ongefundeerd beweren dat de verkiezingen 'frauduleus' waren gelopen en dat hij eigenlijk de winnaar was. Voor beide claims is echter geen enkel bewijs.