De hotline voor verkiezingsfraude die het campagneteam van president Donald Trump in het Witte Huis heeft opgezet, wordt bestookt door grappenmakers, zeggen meerdere bronnen tegen ABC News.

Elke dag komen er honderden telefoontjes binnen, met name mensen die lachen, Trump belachelijk maken en daarna weer ophangen. Voor sommige medewerkers van het team, die binnenkort ook zonder werk zitten omdat hun contracten aflopen, is het inmiddels een "nachtmerrie" geworden, schrijft ABC News.



De hotline is trending onder gebruikers van het sociale medium TikTok, die eerder dit jaar een campagnebijeenkomst van Trump ontregelden door massaal kaartjes aan te vragen, zonder van plan te zijn om op te dagen.