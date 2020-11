Jared Kushner heeft zijn schoonvader Donald Trump benaderd over het erkennen van de verkiezingsnederlaag. Twee anonieme bronnen hebben dat gezegd tegen CNN.

Trump blijft tot nu toe volhouden dat hij de verkiezingen gewonnen heeft en wil niets weten van een nederlaag. Volgens hem is er op grote schaal met stemmen gefraudeerd, al is hiervoor geen bewijs geleverd.



Kushner, die ook een belangrijk adviseur is van Trump, zou de president hebben benaderd nadat het campagneteam zaterdag in een verklaring schreef dat de race nog niet gelopen is. De media zouden te vroeg een winnaar hebben aangewezen. Het kamp van Biden zegt tegen CNN dat er nog geen contact is geweest tussen de zittende president en zijn opvolger.