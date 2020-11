In Pennsylvania en Georgia, twee cruciale staten tijdens deze presidentsverkiezingen, is nog steeds geen winnaar uitgeroepen. Hoewel vrijwel alle Amerikaanse media al ruim een dag roepen dat Joe Biden de grootste kans heeft om de staten op zijn naam te schrijven en de cijfers die bewering staven, wijzen ze hem nog niet aan als winnaar. Waarom zijn de media zo terughoudend?

Allereerst moeten nog tien- tot honderdduizenden stemmen geteld worden en zijn de verschillen bovendien ontzettend klein. Over Pennsylvania kun je zeggen dat alleen nog poststemmen geteld moeten worden en dat die voornamelijk naar Biden gaan. Tegelijkertijd krijgt Trump er ook nog steeds stemmen bij en heeft hij een (kleine) kans op het behouden van zijn voorsprong. Daar komt bij dat als Biden Pennsylvania wint, hij ook de verkiezingen wint. Een dergelijke afweging heeft dus een behoorlijke impact.



In Georgia is de situatie iets anders: daar worden alleen stemmen geteld die op de verkiezingsdag zijn uitgebracht. In die staat moeten echter nog stemmen binnenkomen vanuit Democratische én Republikeinse county's en de marge is momenteel 'pas' duizend stemmen. Daarnaast kan in Georgia een hertelling aangevraagd worden als het verschil kleiner dan 0,5 procentpunt blijft.



De politieke historie van de staten telt ook mee: Georgia is sinds 1992 een rode (Republikeinse) staat. Dat maakt de keuze om Biden tot winnaar uit te roepen een zeer gewaagde. Tijdens de laatste verkiezingen ging Pennsylvania ook vaak naar de Democraten, maar Trump doorbrak die hegemonie bij de verkiezingen in 2016.



Media zijn daarnaast ook terughoudend vanwege de vroege beslissing van AP en Fox News om Arizona aan Biden toe te schrijven. Trump heeft sindsdien een achterstand van ruim 200.000 kiezers goedgemaakt en zit de Democraat op de hielen. De media kregen vervolgens veel kritiek, omdat zij te snel een knoop zouden hebben doorgehakt. De verschillen zijn simpelweg te klein om snel een winnaar aan te kunnen wijzen.