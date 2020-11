De Amerikaanse presidentsverkiezingen worden naar alle waarschijnlijkheid beslist in de staten Michigan, Pennsylvania en Wisconsin. Daar is men nog druk bezig met stemmen tellen.

De drie staten waren onderdeel van de zogeheten blue wall van de Democraten, tot de zittende president Donald Trump die staten veroverde voor de Republikeinen toen hij het bij de vorige verkiezingen opnam tegen Hillary Clinton.

De staten vertegenwoordigen een flink aantal kiesmannen en op de verkiezingsuitslag van deze staten zal dus gewacht moeten worden. Michigan heeft echter al gemeld dat er zo veel stemmen per post zijn uitgebracht, dat vrijwilligers waarschijnlijk tot vrijdag nodig hebben om stemmen te tellen. Ook Pennsylvania en Wisconsin waarschuwden snel voor een soortgelijke periode.

Mede daarom hebben Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden besloten om nu al te speechen, om hun achterban moed in te spreken. Volgens Biden is de verkiezing niet voorbij "tot de laatste stem geteld is".

Trump is van mening dat er makkelijk gefraudeerd kan worden bij het tellen van de per post opgestuurde stemmen en heeft zijn achterban daarom nu al verzekerd dat hij de "ongeregeldheden" aan gaat vechten.