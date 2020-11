Een flinke opsteker voor de zittende Amerikaanse president Donald Trump, die volgens CNN en AP de uiterst belangrijke swingstaat Florida binnenhaalt tijdens de verkiezingen. Daarmee is hij, net als in 2016, verzekerd van 29 kiesmannen.

In de belangrijke swingstaat Florida bleek al snel dat Biden een probleem had in de miljoenenstad Miami. Veel stemmers van Latijns-Amerikaanse komaf hebben daar vermoedelijk op Trump gestemd, wat zou betekenen dat de Democraten hier minder populair zijn dan in 2016.

Biden maakte dit verlies niet meer goed in andere delen van de staat, waardoor Florida met zijn 29 kiesmannen richting Trump ging. Daarmee voorkwam de zittende president een vroeg einde aan zijn race.