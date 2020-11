In meerdere staten zijn de stembussen gesloten en de eerste uitslagen druppelen inmiddels binnen. Trump wint Indiana, Kentucky en West Virginia. Biden pakt Vermont.

Volgens CNN heeft Trump gewonnen in Indiana. Dat is geen verrassing, want dat is een overwegend 'rode' (Republikeinse) staat. Trump mag daardoor de eerste elf kiesmannen bijschrijven.

Volgens AP gaan de acht kiesmannen van Kentucky ook naar de huidige president. Uit West Virginia komen ook geen verrassingen: hier wint Trump vijf kiesmannen volgens AP.

South Carolina doet zijn reputatie als rode staat eer aan en stemt voor de Republikeinse kandidaat, wat betekent dat Donald Trump er 9 kiesmannen bij krijgt. Verder behoudt Trump de kiesmannen van Oklahoma (7).

Volgens AP wint Trump de staten Alabama (9), Mississippi (6) en Tennessee (11), terwijl Biden Illinois (20), New Jersey (14), Connecticut (7) en Rhode Island (4) mag bijschrijven.

Biden wint Vermont

Ondertussen wordt Vermont aan Biden gegeven en heeft hij dus zijn eerste drie kiesmannen binnen. Ook deze uitslag komt niet als een verrassing.

Volgens meerdere Amerikaanse media, waaronder AP, weet Biden zich verzekerd van Virginia. Dat betekent dat de Democraat er dertien kiesmannen bij krijgt. 'Old Dominion' kiest daarmee voor de vierde verkiezing op rij voor de Democratische kandidaat, nadat het in de verkiezingen daarvoor altijd Republikeins stemde.

CNN wijst Massachusetts (11), Maryland (10) en District of Colombia (3) toe aan Biden, evenals zijn thuisstaat Delaware (3).