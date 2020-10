Het kabinet wil de besmettingscijfers van de komende paar dagen nog afwachten voor het een definitief besluit neemt over mogelijk nieuwe maatregelen tegen het coronavirus. Het aantal positieve testen ligt inmiddels rond de tienduizend per dag.

Premier Mark Rutte en de meest betrokken bewindslieden spraken zondag weer op het Catshuis met deskundigen, onder wie Jaap van Dissel van het RIVM. Ze spraken informeel ruim twee uur met elkaar in de residentie van de minister-president.



Het kabinet maakt deze week een tussenbalans op van de resultaten van de gedeeltelijke lockdown. Het is nog steeds niet zeker of er dinsdagavond weer een persconferentie van Rutte en coronaminister Hugo de Jonge komt. Mogelijk is die een paar dagen later.



Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de aanpak van het coronavirus, komt maandag weer bijeen. De Tweede Kamer debatteert woensdag met Rutte en De Jonge over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.