De Italiaanse regio Lombardije voert een nachtelijk uitgaansverbod in als wapen tegen de verspreiding van het coronavirus. Naar verwachting gaat donderdag de avondklok in, waarna de inwoners tussen 23.00 uur en 5.00 uur de straat niet op mogen, tenzij zij een zwaarwegende reden hebben.

Lombardije, met Bergamo en Milaan als grote steden, was in het voorjaar een van de zwaarst getroffen Europese regio's. Lombardije meldde maandag 1.687 nieuwe besmettingen.



De regio bepaalde zaterdag dat cafés om middernacht moesten sluiten en voerde een verbod in op het eten en drinken in de openbare buitenruimte. De avondklok die nu wordt ingevoerd is de zwaarste maatregel sinds de algehele lockdown die Italië in het voorjaar kende. De beperking duurt voorlopig tot 3 november.