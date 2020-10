In het eerste weekend nadat de coronamaatregelen flink zijn aangescherpt en premier Mark Rutte sprak van de start van een gedeeltelijke lockdown, zijn 435 boetes uitgedeeld. Dat schrijft EenVandaag op basis van cijfers van de Nationale Politie.

Daarnaast werden 756 waarschuwingen uitgedeeld. Sinds oktober zou het in totaal gaan om vijftienhonderd waarschuwingen.



Nationaal Commandant Willem Woelders vertelt in gesprek met EenVandaag dat agenten in de laatste maanden amper boetes hebben uitgeschreven. Begin september ging het om twee boetes per week, afgelopen zondag ging al om ruim tweehonderd op één dag. Agenten hebben het in de laatste weken ook drukker met illegale coronafeestjes.