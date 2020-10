De Duitse christendemocratische partij CDU, die in de deelstaat Noordrijn-Westfalen regeert, roept Nederlanders op grote Duitse steden dit jaar tijdens en rond de kerstdagen te mijden.

"We heten onze buren altijd welkom, maar dit jaar luidt ons advies aan de Nederlanders: blijf thuis!", zegt de woordvoerder volksgezondheid van de CDU in Noordrijn-Westfalen.



Normaal gesproken gaan honderdduizenden Nederlanders in de dagen voor Kerst naar Duitsland voor een uitstapje of om te winkelen in onder meer Düsseldorf, Essen en Keulen.



Ook de liberale partij FDP, de coalitiepartner van de CDU, vindt volgens de Rheinische Post 'kersttoerisme' dit jaar geen goed idee.

"Noordrijn-Westfalen is een goede buurman van Nederland en gedurende de hele coronapandemie is het ons gelukt de grens open te houden", vertelt Henning Höne van de regionale fractie van FDP. "Dat blijft onze bedoeling, maar het zou ook een teken van Europese vriendschap zijn om dit jaar het traditionele kerstbezoek over te slaan."