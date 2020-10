De Surinaamse president Chan Santokhi heeft zijn excuses aangeboden, omdat hij de coronaregels niet consequent heeft nageleefd. Ook andere leden van de regering hebben zich niet altijd aan de regels gehouden. Santokhi verontschuldigde zich zondag in gesprek met de krant De Ware Tijd.

De nonchalance van de president, de vicepresident, enkele ministers en parlementsleden kwam aan het licht door foto's op sociale media. Deze waren gemaakt op een informele bijeenkomst tijdens een bezoek van een presidentiële delegatie aan het West-Surinaamse district Nickerie. Het bezoek was onderdeel van een kennismakingstournee in alle districten.



Uit de foto's blijkt dat lang niet alle aanwezigen een mondkapje droegen en onderling 1,5 meter afstand hielden. Santokhi heeft beterschap beloofd. "We weten dat het moeilijk is. Ook wij van de regering hebben in de afgelopen periode momenten ervaren waarop het niet helemaal naar wens is verlopen qua COVID-19-protocollen", aldus de president, die zich voorneemt samen met vicepresident Ronnie Brunswijk en de ministerraad het juiste voorbeeld te geven.



Ook zei Santokhi dat de regering maatregelen zal nemen om ervoor te zorgen dat de COVID-19-protocollen worden nageleefd. Hij riep burgers op om op elkaar te blijven letten en elkaar te wijzen op de maatregelen.