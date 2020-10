Carnaval wordt in 2021 definitief afgeblazen in Tilburg. De organisatie meldde zondag aan Omroep Brabant dat eerst nog aan alternatieven werd gedacht, maar dat nu blijkt dat dit niet haalbaar is.

"Beelden van het carnaval zouden de hele wereld overgaan en dan kijkt iedereen weer met een scheef oog naar Tilburg", aldus Patrick Dewez van de Carnavalsstichting Tilburg. "De gezondheid van de bezoekers kunnen we niet garanderen."

Er zal ook geen Prins of Raad van Elf worden gepresenteerd. Tilburg is de eerste grote stad die carnaval afblaast.