Walibi heeft in overleg met de gemeente Dronten besloten eerder te stoppen met de Halloween Fright Nights, zo laat het attractiepark in de nacht van zaterdag op zondag weten. In de praktijk blijkt dat gasten lastig afstand kunnen houden tot elkaar, schrijft Walibi. Hoewel de evenementen rondom Halloween volgens de coronarichtlijnen waren opgezet, kon het park zaterdag niet voorkomen dat het op een aantal plekken te druk werd.

"De situatie rondom het toenemend aantal besmettingen in Nederland is dusdanig verslechterd dat het niet verstandig is om Halloween Fright Nights voort te zetten", aldus Walibi.



Mensen die een ticket hadden gekocht voor de Halloweenfestiviteiten in het park krijgen eind november bericht over compensatie. Het park blijft wel gewoon open.



De Fright Nights zouden tot 1 november duren. Door het schrappen van de Fright Nights sluit het park nu eerder de deuren voor de winterstop: op 25 oktober is het park dit jaar voor het laatst open.