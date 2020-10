Europa heeft vrijdag meer dan 100.000 positieve tests gemeld, schrijft persbureau Reuters. In veel landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Italië, Frankrijk en Spanje neemt het aantal dagelijkse positieve tests al dagen- of wekenlang toe.

Rusland meldde vrijdag zelfs het grootste aantal positieve tests sinds mei. In Moskou wordt daarom overwogen om bars en nachtclubs te sluiten. Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk melden al wekenlang steevast meer dan tienduizend positieve tests per dag, terwijl ons eigen land ook diverse dagrecords heeft gemeld.



Binnen Europa zouden Oost-Europese landen momenteel het zwaarst getroffen worden door het virus. Een derde van alle nieuwe positieve tests in Europa zou in die regio worden afgenomen. Begin deze maand ging het in Europa nog om gemiddeld 78.000 infecties per dag. In september was er een dagelijks gemiddelde van 47.500 gemelde besmettingen.