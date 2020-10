Bij de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst vinden vandaag drie kerkdiensten plaats waar zeshonderd mensen zitten zonder mondkapje, meldt De Stentor. Op sociale media leidde de aankondiging van de diensten tot ophef.

Officieel overtreedt de kerk geen coronamaatregelen. Sinds dinsdag heeft de overheid de maximale groepsgrootte voor bijeenkomsten bijgesteld naar dertig, maar geloofsbijeenkomsten zijn uitgezonderd van de maatregel.



Volgens de kerk zelf kan de dienst daarnaast zonder problemen plaatsvinden. "We hebben hier een goede afzuiging en iedereen zit echt op ruime afstand", zegt de secretaris van de kerk tegen De Stentor. "We zien erop toe dat iedereen zijn handen desinfecteert bij binnenkomst en we begeleiden mensen naar hun plek. Eerder hoorde je tijdens de dienst regelmatig mensen hoesten, maar dat is nu helemaal niet meer het geval. Mensen blijven thuis als ze klachten hebben.”



Ook de burgemeester van Staphorst Gerrit Jan Kok ziet geen reden om in te grijpen. "We hebben de afgelopen maanden gezien dat alles bij de kerken goed verloopt en mensen zich aan de regels houden", verklaart hij tegenover de regionale krant.



Het lokale CDA, in Staphorst een oppositiepartij, heeft verontrust gereageerd. "Geloofsbijeenkomsten met zeshonderd personen kunnen grondwettelijk niet verboden worden. Maar kerken hebben wel een verantwoordelijkheid en moeten de grens van wat mag niet opzoeken. Kerken hebben een voorbeeldfunctie en verantwoordelijkheid naar de hele gemeenschap", schrijft de plaatselijke fractie in een verklaring.