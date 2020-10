De politie heeft vrijdagavond ingegrepen bij een trouwfeest in Tilburg waarbij 180 mensen aanwezig waren. Er zijn geen boetes uitgedeeld.

De agenten kwamen af op een melding over overlast vanuit een pand aan de Zevenheuvelenweg en zagen door de deur dat er veel meer dan de toegestane dertig mensen aanwezig waren. Daarom werd het feest ontbonden.



Dat verliep volgens een woordvoerder rustig. Er zijn geen boetes uitgedeeld en de politie heeft ook niet van iedereen de gegevens genoteerd, bevestigt de woordvoerder een bericht van Omroep Brabant.



De gemeente moet nu beslissen of er maatregelen tegen de uitbater van de feestzaal worden genomen. Die is verantwoordelijk voor de naleving van de coronaregels.