Het aantal ziekenhuisopnames ligt voor het eerst sinds 15 mei boven de signaalwaarde, blijkt uit de gegevens van het coronadashboard.

De signaalwaarde, het gemiddelde over drie dagen, is vastgesteld op veertig ziekenhuisopnames per dag. Dinsdag is de signaalwaarde 41,7 ziekenhuisopnames per dag.



Een signaalwaarde is een soort "alarmbel" voor het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, staat bij de toelichting van het dashboard. "Die alarmbellen kunnen afgaan als er veel mensen tegelijkertijd ziek worden, in het ziekenhuis worden opgenomen, of positief getest worden. Zo is berekend dat als er langdurig meer dan veertig mensen per dag in het ziekenhuis worden opgenomen, de zorg al snel overbelast kan raken."



Dan zijn misschien extra maatregelen tegen het coronavirus nodig, heeft de overheid vooraf bepaald. Zulke maatregelen zijn de afgelopen tijd al genomen. Vorige week kwam het aantal opnames op de intensive care boven de signaalwaarde uit. Dat was voor het eerst sinds 5 mei. Het aantal positieve tests steeg op 11 september tot boven de signaalwaarde, voor het eerst sinds 17 april.