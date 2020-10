Het kabinet sluit niet uit dat er een avond- en nachtklok wordt ingesteld, als het oplopende aantal coronabesmettingen met de nieuwe maatregelen niet genoeg wordt teruggedrongen. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer.

De maatregelen die premier Mark Rutte en De Jonge maandag aankondigden komen grotendeels overeen met het advies van het Outbreak Management Team (OMT).

De experts adviseerden nog enkele andere maatregelen, die het kabinet vooralsnog niet doorvoert. Een daarvan is het instellen van een avond- en nachtklok. Een andere maatregel is het sluiten van de douche- en kleedgelegenheden bij sportfaciliteiten.



Het kabinet houdt deze maatregelen "achter de hand om eventueel in een latere fase zo nodig toe te passen", schrijft De Jonge.