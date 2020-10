Twee jaar na de aanhouding van Jos B. is de langverwachte inhoudelijke behandeling van de zaak-Nicky Verstappen begonnen. Het Openbaar Ministerie (OM) bespreekt maandag en dinsdag het dossier.

B. verklaarde in een vooraf opgenomen video voor het eerst hoe zijn DNA op Nicky terecht is gekomen.

De verdachte zegt het kind tijdens een fietstochtje dood gevonden te hebben. Hij heeft Nicky aangeraakt om te controleren of hij nog leefde, zo vertelde hij in de videoverklaring.

"Ik heb gezocht naar ademhaling en geluisterd of er een hartslag was." Omdat B. naar eigen zeggen bang was niet geloofd te zullen worden, heeft hij de politie niet gebeld. "Ik wist niet wat ik moest doen."



De verdachte zei ook de rode Ajax-pyjamabroek die Nicky droeg "gefatsoeneerd te hebben. Ik heb er blaadjes vanaf geveegd." Het DNA van de man is op 21 plekken op Nicky gevonden, onder meer op zijn ondergoed. Het gaat niet om bloed of sperma, maar om bijvoorbeeld huidschilfers en haar.

In de afgelopen twee jaar heeft B.'s advocaat Gerald Roethof tal van andere scenario's opgeworpen. Zo zou het DNA van B. bijvoorbeeld door kruisbesmetting op het kind terechtgekomen kunnen zijn.