"We zitten in precies dezelfde situatie als in maart, of eigenlijk al een stapje verder", zei voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg donderdagavond over het aantal ziekenhuisopnames in de talkshow Jinek. "Op dit moment zie je dat het aantal ziekenhuisopnames per week verdubbelt."

"Ik heb deze week gezegd: als we aan het einde van de week geen effect zien, moeten we weer maatregelen nemen. Het gaat nog steeds verder omhoog en dat betekent dat je nu al moet nadenken over wat je dit weekend kunt doen aan strengere maatregelen."

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) verdeelt sinds woensdag weer coronapatiënten over de ziekenhuizen in Nederland, net als tijdens de COVID-19-uitbraak in maart.