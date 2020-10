Ook in Finland loopt het aantal coronabesmettingen steeds sneller op. Om het virus buiten de landsgrenzen te houden, zijn op de luchthaven van de hoofdstad Helsinki vier speurhonden actief. De dieren zijn getraind in het herkennen van het coronavirus bij reizigers.

Tien andere honden worden nog getraind om hetzelfde werk te gaan doen. Voorlopige tests door dierenartsen van de universiteit van Helsinki wijzen uit dat de gevoelige neuzen van de honden in staat zijn de aanwezigheid van het virus te ruiken.

Bovendien kunnen zij dit doen ver voordat de symptomen merkbaar zijn. "Een hond heeft slechts tien tot honderd moleculen nodig om het virus te identificeren, terwijl testapparatuur achttien miljoen virusdeeltjes vereist", luidt de verklaring van de luchthaven.

De viervoeters komen niet direct in contact met de mensen. Reizigers krijgen een doek over hun huid geveegd, waar de 'COVID-19-hond' in een aparte ruimte aan snuffelt.

"We behoren tot de pioniers", zegt luchthavendirecteur Ulla Lettijeff. "Voor zover we weten heeft geen enkele andere luchthaven geprobeerd om de reukzin van honden op zo'n grote schaal te gebruiken tegen COVID-19."