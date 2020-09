Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid verwacht vanaf november sneltesten in te kunnen zetten als aanvulling op het al bestaande testbeleid. De minister is hierover in gesprek met de GGD's en andere partijen, schrijft hij vrijdagavond in een brief aan de Tweede Kamer.

De sneltesten, zogenaamde antigeentesten, zijn minder gevoelig dan de PCR-testen die nu worden gebruikt, maar leveren veel sneller een uitslag. De sneltesten kunnen dan worden ingezet voor een 'getrapt' testbeleid, waarbij eerst met een antigeentest wordt bepaald of iemand het virus draagt. Als iemand positief test, dan wordt er alsnog een PCR-test afgenomen. Door het inzetten van deze sneltesten kunnen niet alleen meer mensen worden getest, maar kan iedereen ook vaker worden getest, schrijft De Jonge.



Het RIVM doet onderzoek naar een vijftal sneltesten. De minister verwacht dat het instituut begin november klaar is met het onderzoek, waarna het Outbreak Management Team (OMT) met een advies komt over het gebruik hiervan. In de tussentijd zegt De Jonge zich voor te bereiden op aanschaf en inzet van deze testen zodat Nederland in november genoeg testen beschikbaar heeft. Bij een aanbeveling door het OMT kunnen deze dan gelijk worden ingezet.