Geert Wilders begon woensdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen over het proces waarin hij is veroordeeld voor zijn uitspraken over Marokkanen. Volgens de PVV'er is zijn veroordeling het bewijs dat Nederland "corrupt" is.

Wilders benadrukte dat minister Ferd Grapperhaus niet is gestraft, terwijl hij tijdens zijn bruiloft de coronamaatregelen aan zijn laars had gelapt. Ook hekelde hij het feit dat het Openbaar Ministerie (OM) Akwasi niet vervolgt voor diens uitspraken over Zwarte Piet. "Onze rechtsstaat is failliet. Mijn zaak is in de ministerraad besproken. Het is een politiek proces", aldus de PVV-voorman.



Rob Jetten (D66) en Klaas Dijkhoff (VVD) gingen ertegenin en wezen op de scheiding der machten. Het feit dat Wilders zich in de rechtszaal heeft kunnen verdedigen, is volgens Dijkhoff het bewijs dat Nederland niet corrupt is.



Ook ging Dijkhoff in op Wilders' opmerking over een "Marokkaans gif" in de samenleving. Volgens de VVD'er zet hij daarmee de hele Marokkaans-Nederlandse gemeenschap slecht weg.

Gert-Jan Segers (CU) spreekt van een "ongemakkelijk" moment in het debat. Wilders deed zijn uitspraken namelijk in de Tweede Kamer onder het voorzitterschap van Khadija Arib, een Marokkaans-Nederlandse politica. "U scheert iedereen over één kam. Dit moet u niet doen", aldus Segers.