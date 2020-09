Het inplannen van een coronatest bij een van de GGD's is deze donderdag vrijwel onmogelijk. Bij slechts vier van de honderd locaties is nog ruim voldoende plek.

Enkele andere testlocaties lijken op korte termijn vol te raken. Dit schrijven meerdere media op basis van de de overkoepelende organisatie GGD GHOR.

Nederlanders zouden normaliter binnen 48 uur bij een GGD terecht moeten kunnen. Als donderdag echter een plek vrijkomt, is deze vrijwel meteen weer ingevuld, vertelt een woordvoerder aan het AD.



Volgens de GGD GHOR was het nog niet eerder zó druk. Dat de wachttijd voor een coronatest oploopt, lijkt vooral te komen doordat de laboratoria te weinig capaciteit hebben. De laatste weken is er veel belangstelling voor coronatests. Zo waren de telefoonlijnen woensdag overbelast.