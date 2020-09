Mocht de KNVB aan Louis van Gaal vragen om Ronald Koeman op te volgen als bondscoach van het Nederlands elftal, dan zou de 69-jarige coach dat in ieder geval overwegen.

Dat zegt de oud-coach van onder meer Ajax, FC Barcelona en Manchester United tegen de NOS. Van Gaal, die al twee keer eerder keuzeheer van Oranje was, is sinds zijn vertrek bij United in 2016 niet meer werkzaam geweest in de voetballerij en kondigde aan feitelijk met pensioen te zijn. Voor het Nederlands elftal zou hij dus echter een uitzondering kunnen maken.