Kinderartsen willen dat middelbare scholieren verplicht 1 meter afstand houden van elkaar. Dat zegt Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde (NVK) en OMT-lid, maandag in het AD.

Volgens Illy is dit nodig om te voorkomen dat scholen opnieuw hun deuren moeten sluiten. "Inmiddels weten we dat zeker oudere tieners het coronavirus wel degelijk verspreiden."



Bijna een miljoen leerlingen van middelbare scholen beginnen deze week aan het nieuwe schooljaar. De angst is vooral dat de scholieren ouders, grootouders en leerkrachten kunnen besmetten. "We moeten voorkomen dat jongeren de schuld krijgen van nieuwe uitbraken."



Nu de scholen weer volledig opengaan, heeft het kabinet schoolleiders richtlijnen gegeven voor coronaproof onderwijs. Zo moeten schoolgebouwen goed geventileerd zijn om eventuele besmettingen te voorkomen. Minister Arie Slob liet maandagavond weten dat scholen uiterlijk op 1 oktober moeten communiceren dat hun schoolgebouw aan de eisen voldoet.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.