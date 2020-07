Het aantal bevestigde coronabesmettingen in België is ten opzichte van een week eerder met 89 procent gestegen, meldt VRT NWS.



In de periode van 14 tot 20 juli is het aantal besmettingen in België gestegen tot gemiddeld 221 per dag. Het land heeft nu in totaal 64.847 bevestigde besmettingen.



Vanwege de negatieve cijfers voerde België onlangs een mondkapjesplicht in. De Belgische politie zegt vanaf vandaag meer en strenger op mondkapjes te gaan controleren.