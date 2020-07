Een Amerikaanse vrouw heeft op een bijzondere manier de strenge bezoekersmaatregelen van het verzorgingstehuis van haar man omzeild.

De 57-jarige Mary Daniel kon haar echtgenoot maandenlang niet zien door de coronacrisis. Om hem nu toch te kunnen zien is Daniel aan de slag gegaan als afwasser in het tehuis; werknemers komen immers wel in contact met de bewoners.

Het gedrag van haar man Steve, die in een beginnende fase van alzheimer zit, zou na haar eerste bezoeken significant zijn verbeterd, aldus verzorgingstehuis Rosecastle at Deerwood op Facebook.

