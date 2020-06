In Brazilië is het dodental maandag boven de 50.000 uitgekomen, maakte het ministerie van Volksgezondheid bekend.

Het dodental bedraagt 50.617, terwijl het zondag nog om 49.976 overleden coronapatiënten ging. Het aantal besmettingen staat op 1.085.038. Alleen in de Verenigde Staten zijn meer besmettingen geconstateerd.



Zowel het aantal doden als het aantal besmettingen is volgens experts in werkelijkheid groter. Deze gevallen blijven echter onder de radar vanwege een gebrek aan tests.